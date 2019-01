Tek göz evde 8 kişilik yaşam mücadelesi...Savaş mağduru Afgan ailenin yaşam dramı

Tek göz evde 8 kişilik yaşam mücadelesi...Savaş mağduru Afgan ailenin yaşam dramıTek göz evde 8 kişilik yaşam mücadelesiSavaş ortamından kışın çetin şartlarınaAHBAP Eskişehir Başkan Yardımcısı Barış Topçuoğlu;"Zulümlerden kaçmışlar"ESKİŞEHİR - Afganistan 'da yaşanan savaş ve baskılardan kaçarak Türkiye 'ye gelen 8 kişilik Mahsuni ailesi, tek odalı bir evde yaşam mücadelesi veriyor.Afganistan'da uzun süredir yaşanan karışıklık ve baskılardan kurtulmak için 3 ay önce Türkiye'ye sığınan Mahsuni ailesi, zor şartlar altında yaşamaya çalışıyor. Eskişehir'e bağlı merkez Gündoğdu Mahallesi'nde tek odalı bir gecekonduda barınmaya çalışan ailenin ihtiyaçları saymakla bitmiyor. Soğuk kış şartlarına da direnen ve 6 çocuğu bulunan ailenin bir de sarılık hastası olan ve 15 günlük Emir Ali Mahsuni adına bir bebeği bulunuyor. Hijyen açısından çok kötü şartlarda olan ve soba ile ısınmaya çalışılan evde zorlu kış günlerini atlatmaya çalışan ailenin 13 yaşındaki şeker hastası kızı Sakine Mahsuni'nin de acilen tedavi edilmesi gerekiyor. Avrupa İnsan Hakları Derneğinin sağladığı aylık 850 lira ile temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan Mahsuni ailesinin hiçbir ferdi Türkçe bilmiyor."Önemli olan bu aileyi topluma kazandırmak"Evlerinde doğalgaz ve sıcak su bulunmayan aileye yardım etmek için toplanan Haluk Levent 'in kurucusu olduğu AHBAP Eskişehir üyeleri, hazırladıkları yemekleri ve kısa süre yetebilecek erzakları yardıma muhtaç aileyle buluşturdu. Daha sağlıklı şartlarda barınmaları gerektiğini aktaran AHBAP Eskişehir Başkan Yardımcısı Barış Topçuoğlu, "Şu an ailenin sadece Avrupa Birliği 'nden gelen 850 liralık bir geliri var. Başka hiçbir geliri yok. Yeni doğmuş bir bebek var ve hasta. 13 yaşındaki kız çocukları şeker hastası. Hangi tip olduğunu henüz bilmiyoruz. Yardıma muhtaçlar. Afganistan'dan göçmenler. Oradaki çeşitli zulümlerden kaçmışlar. Aile 8 üyeli ve 6 tanesi çocuk. Birisi yeni doğdu henüz 15 günlük. Genç olanlardan birisi Afganistan'da kaynak işiyle uğraşmış. Şu an hepsi işsiz ve işe muhtaçlar. Ev temin edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Barınma ihtiyaçlarının karşılanması lazım. Daha sonra sağlık sorunlarına geçilmesi gerekiyor. Onun dışında erzak yardımı yaptık. Ama önemli olan bu aileyi topluma kazandırmak ve bir iş bulmak" şeklinde konuştu."Evin durumu çok kötü"Telefon çevirisi aracılığı ile iletişim kurduklarını ve ailenin temel gereksinimlere bile zorlukla ulaştığını ifade eden dernek üyesi Ebru Özer, yakıtlarının da tükenmek üzere olduğunu iletti. Hasta çocukların acilen tedavi altına alınması gerektiğini sözlerine ekleyen Özer, "Evde toplam 8 kişi kalıyorlar. 13 yaşında şeker hastası bir kız var. 15 günlük bir bebek var o da şu an sarılık. Anne yeni doğum yaptı. 6 tane çocuk var evde. Türkçe bilmiyorlar. Telefondan birisi aracılığıyla veya çeviri ile anlaşıyoruz. Evin durumu da çok kötü. Camdan soğuk hava giriyor ve 15 günlük bir bebek var. Bir odada kalıyorlar zaten ve ev sobalı, doğalgaz yok. Yakıtları da belirli bir süre idare eder. Çok idare edebileceğini sanmıyorum. Bu üçüncü gelişimiz. Yemek ve kısa süreli bir erzak yardımı yapabildik" dedi.