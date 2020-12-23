Tek göz evde yaşayan engelli yaşlı adama Kızılay yardım eli uzattı - Son Dakika

Tek göz evde yaşayan engelli yaşlı adama Kızılay yardım eli uzattı

23.12.2020 09:31
Tek göz evde yaşayan engelli yaşlı adama Kızılay yardım eli uzattı, System.String[]

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, tek göz oda kiralık evinde pandemi sürecini yalnız geçiren, sağ bacağı diz altından olmayan engelli Bekir Yener'e (73), Kızılay yardım etti.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, tek göz oda kiralık evinde pandemi sürecini yalnız geçiren, sağ bacağı diz altından olmayan engelli Bekir Yener'e (73), Kızılay yardım etti. Eşyaları yenilenen Yener'e, akülü sandalye de verildi.

Sarnıç Semti Menderes Mahallesi'ndeki tek göz odada yaşayan 3 çocuk babası Bekir Yener'in şeker hastalığı nedeniyle 11 ay önce sağ bacağı diz altından kesildi. Sol bacağının da durumu kötü olan Bekir Yener'in evinden çıkamaması komşularını üzdü. Durumun Türk Kızılay'ı İzmir Şubesi'ne iletilmesiyle yetkililer harekete geçti. Kızılay ekibi eve gelerek önce temizlik yaptı ardından evde eksik olan ısıtıcı, halı gibi yeni eşyaların temin edilmesini sağladı. Gıda ve kira için nakdi destekte de bulunuldu. Çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay'ı İzmir Şubesi yetkilileri, ayrıca evden çıkamayan Bekir Yener için akülü sandalye temini için harekete geçti. Bağışçıların desteğiyle temin edilen akülü sandalye, Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış tarafından teslim edildi. Uzun süredir dışarı çıkamayan Bekir Yener, akülü aracını deneyip sokakta kısa bir gezinti yaptı.

Destekleri için yetkililere teşekkür eden Bekir Yener, "Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Başkan ve personeline teşekkür ederim. Kadrosu özenle seçilmiş gibi. Her zaman destek oluyorlar. Akülü sandalyeyle parka çıkarım, meydana giderim, sokağa çıkarım" dedi.

Türk Kızılay İzmir Şube Başkanı Kerem Fahri Baykalmış ise "Bekir amca yaşlılık aylığıyla kiralık evde yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Sağlık problemleri de var. Bir bacağını kaybetmiş, diğeri de kesilebilir. Bu nedenle uzun süre dışarı da çıkamamış. Onu mutlu etmek için bağışçılarımızın desteğiyle akülü araç temin ettik. Bundan sonra da ona desteklerimiz sürecek" dedi.


Tek göz evde yaşayan engelli yaşlı adama Kızılay yardım eli uzattı
Tek göz evde yaşayan engelli yaşlı adama Kızılay yardım eli uzattı
Tek göz evde yaşayan engelli yaşlı adama Kızılay yardım eli uzattı
Tek göz evde yaşayan engelli yaşlı adama Kızılay yardım eli uzattı
Tek göz evde yaşayan engelli yaşlı adama Kızılay yardım eli uzattı
Tek göz evde yaşayan engelli yaşlı adama Kızılay yardım eli uzattı
Tek göz evde yaşayan engelli yaşlı adama Kızılay yardım eli uzattı
Tek göz evde yaşayan engelli yaşlı adama Kızılay yardım eli uzattı
Tek göz evde yaşayan engelli yaşlı adama Kızılay yardım eli uzattı
Tek göz evde yaşayan engelli yaşlı adama Kızılay yardım eli uzattı
Tek göz evde yaşayan engelli yaşlı adama Kızılay yardım eli uzattı
Tek göz evde yaşayan engelli yaşlı adama Kızılay yardım eli uzattı

Gaziemir, Engelli, Kızılay, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tek göz evde yaşayan engelli yaşlı adama Kızılay yardım eli uzattı - Son Dakika


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