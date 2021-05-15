Tek gözlü dünyaya gelen buzağı şaşırttı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde tek gözlü dünyaya gelen buzağı şaşırttı. Dünyaya gelen buzağı, bir süre sonra öldü.

Ünye ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde ineğinin doğum zamanı gelen Hasan Ustaoğlu, veteriner hekime bilgi verdi. Mahalleye giden Veteriner Hekim Ali Güngör doğumu başarılı bir şekilde gerçekleştirdikten sonra sıra dışı bir olayla karşılaştı. Buzağının tek gözü olduğunu ve burnunun olmadığını fark eden ineğin sahibi ve veteriner hekim, böyle bir olay ile ilk defa karşılaştıklarını belirtti. Siklopi olarak adlandırılan olayın, nadir olarak gerçekleştiği öğrenildi.

"30 yıllık meslek hayatımda ilk kez böyle bir durumlar karşılaştım"

Ünye ilçesinde veteriner hekim olarak görev yapan Ali Güngör, bu durumun siklopi olarak adlandırıldığını ve nadiren görüldüğünü belirterek, "Tepegöz denilen bir doğum anomalisi. Bu bazen genetik bir hastalığın sonucunda oluyor, bazen de akraba evliliğin sonucu görülebiliyor. Bunun dışında genellikle doğumun ilk yarısında bir tür ateşli hastalık geçirmesine bağlı da olabiliyor. Bazı viral hastalıkların (BVD) etkisine bağlı olarak da karşılaşabiliyoruz. Ben 30 yıllık meslek hayatında ilk kez böyle bir durumla karşılaştım. Çift kafalı, 5 ayaklı çok doğum yaptırdım ama ilk defa tek gözlü doğum ile karşılaştık" dedi.

Doğumdan 10 dakika sonra buzağısı ölen ineği sahibi Hasan Ustaoğlu ise şaşırdığını söyledi. - ORDU