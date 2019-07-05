Tek gözlü ve burun delikleri olmadan doğan buzağı, öldü
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ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler köyünde, tek gözlü ve burun delikleri olmadan dünyaya gelen buzağı, doğumdan sonra öldü.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:22 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler köyünde, tek gözlü ve burun delikleri olmadan dünyaya gelen buzağı, doğumdan sonra öldü.
Dereköseler köyünde oturan bir çiftçiye ait inek doğum yaptı. 8,5 aylık doğan buzağının tek gözlü ve burun delikleri olmadığı görüldü. Görenleri şaşkına çeviren buzağı, doğumun ardından yaşama tutunamadı. Dereköseler köyü muhtarı Ersoy Miyanyedi, buzağının fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.
- Zonguldak
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