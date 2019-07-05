Son Dakika Haberleri: Tek gözlü ve burun delikleri olmadan doğan buzağı, öldü
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Tek gözlü ve burun delikleri olmadan doğan buzağı, öldü

9 dakika önce

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler köyünde, tek gözlü ve burun delikleri olmadan dünyaya gelen buzağı, doğumdan sonra öldü.

Tek gözlü ve burun delikleri olmadan doğan buzağı, öldü, System.String[]
ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Dereköseler köyünde, tek gözlü ve burun delikleri olmadan dünyaya gelen buzağı, doğumdan sonra öldü.
Dereköseler köyünde oturan bir çiftçiye ait inek doğum yaptı. 8,5 aylık doğan buzağının tek gözlü ve burun delikleri olmadığı görüldü. Görenleri şaşkına çeviren buzağı, doğumun ardından yaşama tutunamadı. Dereköseler köyü muhtarı Ersoy Miyanyedi, buzağının fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. 


- Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:22 Kaynak: DHA
Zonguldak, Çaycuma, Güncel
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