Son Dakika Haberleri: 'Tek haneli enflasyonları görmeye başlayacağız'
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'Tek haneli enflasyonları görmeye başlayacağız'

31 dakika önce

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Enflasyonu yüzde 25 ve 30'lardan şimdi 18'lere düşürdük. Buradan çok net söylüyorum, 3 ay sonra eylül ve ekim ayları gibi büyük bir ihtimalle biz tekrardan tek haneli enflasyonları görmeye başlayacağız" açıklamasında bulundu.

'Tek haneli enflasyonları görmeye başlayacağız', System.String[]
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Enflasyonu yüzde 25 ve 30'lardan şimdi 18'lere düşürdük. Buradan çok net söylüyorum, 3 ay sonra eylül ve ekim ayları gibi büyük bir ihtimalle biz tekrardan tek haneli enflasyonları görmeye başlayacağız" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:38 
Ekonomi
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