Son Dakika Haberleri: Tek haneye dönüş MB'nin elini rahatlattı
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Tek haneye dönüş MB'nin elini rahatlattı

35 dakika önce

Enflasyon 26 ay sonra tek haneye inerken, ekonomistler yılın yüzde 12-13 aralığında tamamlanmasını bekliyor.

Tek haneye dönüş MB'nin elini rahatlattı, System.String[]

Enflasyon 26 ay sonra tek haneye inerken, ekonomistler yılın yüzde 12-13 aralığında tamamlanmasını bekliyor. Her ne kadar düşüşte baz etkisi görülse de enflasyonda tek haneye dönüşün faiz indirimi konusunda TCMB'nin elini rahatlattığı düşünülüyor.

TCMB, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:41 
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