Tek haneye dönüş MB'nin elini rahatlattı

Enflasyon 26 ay sonra tek haneye inerken, ekonomistler yılın yüzde 12-13 aralığında tamamlanmasını bekliyor. Her ne kadar düşüşte baz etkisi görülse de enflasyonda tek haneye dönüşün faiz indirimi konusunda TCMB'nin elini rahatlattığı düşünülüyor.