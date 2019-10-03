Tek haneye dönüş MB'nin elini rahatlattı
35 dakika önce
Enflasyon 26 ay sonra tek haneye inerken, ekonomistler yılın yüzde 12-13 aralığında tamamlanmasını bekliyor.
Enflasyon 26 ay sonra tek haneye inerken, ekonomistler yılın yüzde 12-13 aralığında tamamlanmasını bekliyor. Her ne kadar düşüşte baz etkisi görülse de enflasyonda tek haneye dönüşün faiz indirimi konusunda TCMB'nin elini rahatlattığı düşünülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:41
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