Son Dakika Haberleri: Tek Hareketle Hoparlöre Dönüşen Kulaküstü Kulaklık: Bix Bh-1

Tek Hareketle Hoparlöre Dönüşen Kulaküstü Kulaklık: Bix Bh-1

1 saat önce

Uygun fiyatlı ve yüksek performanslı Bix BH-1 ile müzik dinlerken sevdiğiniz bir kısmı paylaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Tek Hareketle Hoparlöre Dönüşen Kulaküstü Kulaklık: Bix Bh-1, System.String[]
Müzik bazıları için günün çok küçük bir kısmını oluştururken her işinde müzik dinleyenler de mevcut. Bu müzikleri evdeyken hoparlörler aracılığıyla dinleyebiliyor olsak da dışarıda kulaklıklarla dinlemek durumundayız ve piyasada onlarca kulaklık bulunuyor. Sizi tatmin edecek kulaklığı bulmak fazlasıyla zor olsa da yazımızda sizler için alanında başarılı ve kendine has bir özelliği bulunan Bix BH-1'i inceleyeceğiz.

Tasarımıyla dikkatleri üzerine çeken kulaklığın Bluetooth bağlantıya sahip olduğunu söylemekte yarar var. İçerisinde bulunan 350 mAh batarya sayesinde 3,5 ila 7 saat arasında müzik deneyimi sunan kulaklık 2 saat içerisinde de şarj oluyor. Üzerindeki tuşlar sayesinde müziklerinizi ve çağrılarınızı kontrol edebildiğiniz kulaklıkta ayrıca AUX girişinin de bulunduğunu söyleyebiliriz.



Tüm bu standart özellikleri aradan çıkardığımıza göre Bix BH-1'in öne çıktığı noktadan bahsedebiliriz. Kulaklıklarını dışarı doğru çevirdiğinizde bir hoparlör görevi görmeye başlayacak olan kulaklıkla müziğinizi istediğiniz zaman paylaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra sahip olduğu TF kart kısmına hafıza kartı taktığınızda herhangi bir cihaz bağlamadan kart içerisindeki müzikleri dinlemeniz de mümkün. Tüm bunların dışında kulaklığın içerisinde FM radyo bulunduğunu söylemekte yarar var.




Ürün hakkında detaylı bilgi almak için buraya tıklayarak ürünün Teknostore sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 07:45 

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