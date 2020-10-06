Tek hayali akülü engelli aracı - Son Dakika

Tek hayali akülü engelli aracı

Kangren olan ayağı kesilen Turan Okyay, akülü bir engelli aracı almak için hayırseverlerden yardım talebinde bulundu.

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Kangren olan ayağı kesilen Turan Okyay, akülü bir engelli aracı almak için hayırseverlerden yardım talebinde bulundu.

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Dilek Mahallesi'nde ikamet eden ve ayağında yaşanan tıkanıklık nedeniyle diz kapağından ayağını kaybeden Turan Okyay, kendisinin rahatça işlerini görebilmesi, dışarı çıkabilmesi için akülü engelli araba hayalı kuruyor. Bir odada tek başına kalan Okyay, bu hayalinin gerçek olmasını diliyor ve bu nedenle kendisine uzanacak yardım elini bekliyor. Okyay yaşadığı sıkıntıyı şu sözlerle anlattı : "Turgut Özal Tıp Merkezi'nde 5 defa anjiyo oldum. Ayak damarlarımda tıkanma vardı. Yapılan Anjiyo işe yaramadı ve ayak damarlarım açılmadı. Bun edenle kangrene çevirdi. Bunun üzerine doktorlar ayağımı diz kısmından kesilmesi gerektiğini söylediler. Sonuçta ayağım diz kısmından kesilerek alındı. Bir göz oda da tek başıma kalıyorum. Kimsem yoktur. Evde yemeklerimi yapabildiğim kadarıyla kendim yapıyorum. Kardeş diye sevdiğim Sinan ve Mehmet kardeşim var bana onlar yardımcı oluyor. Tekerlekli sandalyem var ama tekerlekli sandalyenin tekerleklerini çevirecek dermanım inanın yoktur. Bu kardeşlerim beni bir yerlere götürüp getiriyorlar. Onlar olmasa evden dışarı çıkamıyorum. Ben istiyorum ki birileri olmadan da dışarı çıkayım hayatımı devam ettirebilirim. Maddi durumum yok onun için kendime akülü bir engelli arabası alamıyorum. Buradan hayırsever vatandaşlarımıza ve yetkililere sesleniyorum, lütfen sesimi duyun."

Kendisine yardımcı olmaya çalışan mahalle sakini Sinan Özer ise "Bu arkadaşımızın ayağı kesik ve mağdur. Tek başına yaşıyor, kimsesi yok. Haliyle markete gidiyor, dışarı çıkıyor, çay ocağına gidiyor. Bu arabayla gitme şansı yok. Herhangi bir çukurda, yokuşta arabası devrilecek gibi oluyor. Birinin yardımcı olması lazım. Bir akülü aracı olsa kendi işlerini de kendisi halledebilir. Bu nedenle akülü araba için hayırsever vatandaşlarımızdan ve yetkililerden yardım istiyoruz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Tek hayali akülü engelli aracı
Tek hayali akülü engelli aracı
Tek hayali akülü engelli aracı

Tıp Merkezi, Yeşilyurt, Malatya, Engelli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 14:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tek hayali akülü engelli aracı - Son Dakika

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