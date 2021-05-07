TEK HAYALİ, KIZININ 'ANNE' DEMESİ - Son Dakika

TEK HAYALİ, KIZININ 'ANNE' DEMESİ

07.05.2021 11:07

ANTALYA'da, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası olan 30 aylık Sare'nin annesi hemşire Tülay Uluçay, kızının 'anne' diye sesleneceği günü hayal ederek, yaşadığını söyledi.

ANTALYA'da, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası olan 30 aylık Sare'nin annesi hemşire Tülay Uluçay, kızının 'anne' diye sesleneceği günü hayal ederek, yaşadığını söyledi. SMA'ya karşı mücadele eden Uluçay ailesi, kızlarının sağlığına kavuşması için dua ederken, gerekli tedavi adımlarını da atıyor.

Antalya'da maliye personeli Süleyman Uluçay ile Atatürk Devlet Hastanesi'nde ebe hemşire olarak görev yapan Tülay Uluçay'ın 30 aylık kızları Sare, 25 aydır SMA hastalığıyla savaşıyor. Evlerinde kızlarına ait odayı, hastalığı takip etmek için kullanılan elektronik cihazlara ayıran Tülay Uluçay, kızından 'anne' kelimesini duyabilmek için dünyaları vereceğini söylüyor. Toplumda SMA hastası çocukların ailelerine, 'yardım arayanlar' olarak bakıldığını, kimi zaman da söylemlerine inanılmadığını dile getiren Uluçay, çocuğunu kimseye emanet edemediği için 28 aya yakındır işine gidemediğini belirtti. Kızındaki rahatsızlığın 3 aylıkken başladığını, teşhisin ise 5 aylıkken koyulduğunu anlatan anne Uluçay, şöyle konuştu

Kızıma SMA teşhisi koyulduktan sonra 6'ncı ayda spinoza ilacını almaya başladık. Şu anda 7'nci dozundayız. 8'inci doz için de onayımız geliyor. Ayaklarında hiç hareket yok. Kolları da tamamen hareketsizdi fakat spinoza tedavisinin ardından kolları geri geldi, başını tutmaya başladı. 1 yıl önceye kadar boğazımız delik değildi, aspire yapıldı. Kas sistemi güçlensin, diye sürekli fizik tedavi yapılıyor. Aspiresinden dolayı artık fizik tedavisini evde devam ediyoruz. Eşimle birlikte geceleri nöbet tutarak kızımın bakımını ve takibini gerçekleştiriyoruz.

'ANNE, DEMESİ ÖMRE BEDEL OLACAK'

Evlatların annelerine sarılması o kadar güzel ki ben bunu yaşayamadım diyen Tülay Uluçay, Evladımın bana sarılmasını hissedemedim. Yemek yaparken kızım elime dokunur mu, bacaklarımın arasında koşuşturur mu, bunları hiç yaşamadım. Kızımın bana bir kez olsun 'anne' demesini çok isterdim. Hayalim bu. Benim sınavım da buymuş. İnşallah kızım bana bir gün 'anne' diyecek ve dünyalar benim olacak. Spinoza ilaç tedavisiyle kollarımızı hareket ettirtebildim fakat yurt dışında gerçekleşen gen tedavisiyle hastalığı büyük ölçüde kontrol altına alınabiliyor. Bunun için mücadele ediyoruz. 'Anne' diyeceği günleri iple çekiyorum diye konuştu.

TEK HAYALİ, KIZININ 'ANNE' DEMESİ
TEK HAYALİ, KIZININ 'ANNE' DEMESİ
TEK HAYALİ, KIZININ 'ANNE' DEMESİ
TEK HAYALİ, KIZININ 'ANNE' DEMESİ
TEK HAYALİ, KIZININ 'ANNE' DEMESİ
TEK HAYALİ, KIZININ 'ANNE' DEMESİ
TEK HAYALİ, KIZININ 'ANNE' DEMESİ

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEK HAYALİ, KIZININ 'ANNE' DEMESİ - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

10 metrelik çukur, tarladaki çiftçileri korkutuyor 10 metrelik çukur, tarladaki çiftçileri korkutuyor Dağda kurbanlık dana avı başladı! Tanesi 10 ile 20 bin lira arasında satışa çıkıyor Dağda kurbanlık dana avı başladı! Tanesi 10 ile 20 bin lira arasında satışa çıkıyor Efsane aktör Ivan Krasko, kendisinden 48 yaş küçük sevgilisiyle 5.kez nikah masasına oturacak! Efsane aktör Ivan Krasko, kendisinden 48 yaş küçük sevgilisiyle 5.kez nikah masasına oturacak! Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım Marketlerde 'Tedbirli yeni dönem' başladı! Hangi ürünler yasak, hangi ürünler serbest? Marketlerde 'Tedbirli yeni dönem' başladı! Hangi ürünler yasak, hangi ürünler serbest? Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin diş romantizmi! Önce temizledi, sonra öpmeye doyamadı Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin diş romantizmi! Önce temizledi, sonra öpmeye doyamadı "İmamoğlu'nu ben şikayet ettim" diyen Tokatspor Kulübü Başkanı'nı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı yalanladı Bakan Soylu'dan ''Tam kapanma uzayacak mı? '' sorusuna cevap geldi: Böyle bir değerlendirme yok Bakan Soylu'dan ''Tam kapanma uzayacak mı? '' sorusuna cevap geldi: Böyle bir değerlendirme yok

Son Dakika Haberleri
13:04 16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi
13:01 ABD, Türkiye'yi hukuksuz olarak F-35 programından çıkarmıştı! Çözüm için yeniden diyalog başlayacak
12:30 Efsane aktör Ivan Krasko, kendisinden 48 yaş küçük sevgilisiyle 5.kez nikah masasına oturacak!
12:24 Sedat Peker'e, Tolga Ağar cephesinden cevap geldi: İftiraları reddediyorum, hukuki işlemler başlatacağım
12:14 TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusunu reddetti: İncelendi, kural hatası yok
12:09 Marketlerde 'Tedbirli yeni dönem' başladı! Hangi ürünler yasak, hangi ürünler serbest?
11:53 Oyuncu Gerard Butler ve sevgilisinin diş romantizmi! Önce temizledi, sonra öpmeye doyamadı
11:50 Tam kapanmaya yok sayan gençler, yolcu otobüsünü diskoya çevirdi
11:44 "İmamoğlu'nu ben şikayet ettim" diyen Tokatspor Kulübü Başkanı'nı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi Başkanlığı yalanladı
11:39 Türk futbolcular Fransız basınının gündeminde: Her şeyi beraber yapıyorlar, yemeklerde biber dolması ve yaprak sarması yiyorlar
ABD, Türkiye'yi hukuksuz olarak F-35 programından çıkarmıştı! Çözüm için yeniden diyalog başlayacak ABD, Türkiye'yi hukuksuz olarak F-35 programından çıkarmıştı! Çözüm için yeniden diyalog başlayacak         
13:01
Birinin kalçası diğerinin beli! 16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi Birinin kalçası diğerinin beli! 16 ünlü isimden ilham alan cerrahlar 'mükemmel kadın'ı çizdi         
12:54
Ölen eşinin cenazesiyle sabaha kadar uyudu! Polis ölümü şüpheli buldu Ölen eşinin cenazesiyle sabaha kadar uyudu! Polis ölümü şüpheli buldu         
12:37
Beş kuruş para harcamadan iş kurabilirsiniz! Uzman isim yol haritasını gösterdi Beş kuruş para harcamadan iş kurabilirsiniz! Uzman isim yol haritasını gösterdi         
12:30
TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusunu reddetti: İncelendi, kural hatası yok TFF, Fenerbahçe'nin kural hatası başvurusunu reddetti: İncelendi, kural hatası yok         
12:15
22 ayrı adrese kumar baskını yapıldı! Uyuyor numarası yapan vatandaş ise cezadan kaçamadı 22 ayrı adrese kumar baskını yapıldı! Uyuyor numarası yapan vatandaş ise cezadan kaçamadı         
11:55
Şebekeye zirai ilaç karışınca sular sarı aktı, 2 kişi hastanelik oldu Şebekeye zirai ilaç karışınca sular sarı aktı, 2 kişi hastanelik oldu         
11:45
El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar El konan 24 lüks otomobille, devleti 27 milyon lira zarara uğrattılar         
11:43
Mezarlıkta kazı kavgası: 20 işçi birbirine girdi Mezarlıkta kazı kavgası: 20 işçi birbirine girdi         
11:20
Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur Pınar Altuğ'dan takipçisine jet 'Yemek' yanıtı: O yemeği bulamayanlar Instagram'a da giremiyordur         
11:07
Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor Mahalleli, mezarlığa dadanan köpek sürüsü yüzünden kabus yaşıyor         
10:58
Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı Lüks sitede iki kadın saatlerce birbirine girdi: Güvenlik bile ayıramadı         
10:39
Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor Ailenin son umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan! Şehidin ismi havaalanından siliniyor         
10:27
Thodex'in firari kurucusunu Arnavutluk'ta eski yerel yöneticiler ve mafya saklıyor Thodex'in firari kurucusunu Arnavutluk'ta eski yerel yöneticiler ve mafya saklıyor         
09:25
Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak Moderna'dan korkutan korona sözleri: 6 ay içinde yeni mutasyonlar ortaya çıkacak         
18:15
Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı Hava koşulları nedeniyle uçuş 40 dakika ertelenince, pilot yolculara pizza ısmarladı         
18:13
Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya Kardeş kurbanı gencin son paylaşımı yürek burktu: Can alıcı gelmiş canım almaya         
16:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2021 13:07:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TEK HAYALİ, KIZININ 'ANNE' DEMESİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement