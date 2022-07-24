Tek hayali normal insanlar gibi yaşamak

Gözlerini, çenesini ve burnunu kaybeden gencin hayali, bu ekip sayesinde gerçek olacak

SAKARYA - Temizlediği av tüfeğinin ateş alması neticesinde gözlerini, çenesini ve burnunu kaybeden genç, sosyal yardımlaşma derneğinin katkılarıyla istediği hayata kavuşacak. Tek hayali normal insanlar gibi görünmek olan genç için seferber olan ekip, kendisine özel tasarlanacak olan titanyum protez ile gencin isteğini gerçekleştirecek.

Ankara'da midye satarak geçimini sağlayan Ahmet Civan (32), 2013 yılında temizlediği av tüfeğinin ateş alması neticesinde yüzünden vuruldu. Civan, talihsiz kaza sonrasında gözlerini, çenesini ve burnunu kaybetti. Beslenme ve solunum sıkıntısı yaşayan Civan, normal insanlar gibi yaşamanın özlemini çekiyor.

Limit Yok Ekibi İyilik Kazanacak Yardımlaşma Derneği kurucuları Ömer Kaçan ve Cüneyt Uzun, Ahmet Civan'a ulaştı. Yaptıkları paylaşımlar sayesinde Civan'ı ameliyat edebilecek doktora ulaşan ekip, gencin hayaline ortak oldu. İstanbul'da tedavisine başlanan Civan, gerçekleşen ameliyat sonrasında rahat beslenmesi için ağız açıklığı ameliyatı oldu. Tedavi altına alınan Civan, daha sonrasında kendisine özel olarak tasarlanmaya başlanan titanyum protez ile normal hayatına dönebilecek.

"İyileştiği zaman rahat bir şekilde yemek yiyebilecek"

İyilik Kazanacak Derneği Kurucu Başkanı Ömer Kaçan, "Ahmet Civan, çene yapısını toplamak için birçok operasyon geçirmiş ama ağız açıklığını yapamamışlar. Kardeşimiz yemek yiyemiyordu. Biz de yanına gittik ve güzel bir video oluşturduk. Daha sonrasında ağız açıklığı güzel bir şekilde gerçekleşti. Şimdiki operasyonu bekliyoruz. Bu kez çene yapısı titanyum protez yapacaklar ve dişleri yenilenecek. Ahmet şu anda rahat bir şekilde yemek yiyemiyor ama iyileştiği zaman rahat bir şekilde yemek yiyebilecek" dedi.

"Şu anda yoğun bakımda bir operasyon daha gerçekleştirilecek"

Ahmet Civan'ın hayalinin ilk aşamasını gerçekleştiren ve daha sonrasında gözleri için arayışa geçeceklerini aktaran Cüneyt Uzun ise, "Haberlerde gördükten sonra kendisine ulaştık, Sakarya'dan kalkıp Ankara'ya gittik. Kısa bir röportaj videosunu çektik. Kaza sonrasında Ahmet'in annesi vefat ediyor ve babası da başka bir evlilik yapıyor, sonrasında Ahmet'i dışarı atıyorlar. Ahmet yaklaşık 8 senedir tek yaşıyor. Gözleri görmeden Ankara'nın sokaklarında midye satarak geçimini sağlıyor. Ahmet'in operasyonu ileri derece olduğu için her doktor yapamıyor. Çektiğimiz videoyu yayınladıktan sonra takipçilerimizden birisi bize yurtdışından ulaşarak Prof. Dr. Celal Çandırlı'yı önerdi. Sağ olsun hocam da bizi İstanbul'da özel muayenesinde kabul etti. Defalarca Ankara'dan kalktı, biz de buradan gittik ve İstanbul'da buluştuk. Kontroller yapıldı ve ameliyat gerçekleştirildi. Şu anda yoğun bakımda bir operasyon daha gerçekleştirilecek ve daha sonrasında gözlerinin açılabilmesi için arayışa geçeceğiz" diye konuştu.