Tek hayali organik üretim ve hayvancılık yapmak - Son Dakika

Satın aldığı 16 dönüm arazide 3 yıldır tavukları ile birlikte tek başına yaşıyor

Pandemi nedeniyle şehir hayatından kaçan 40 yaşındaki Ayşe Varol;

"Elektriğim, suyum ve yolum yok, ama ben pes etmek istemiyorum"

BİLECİK - Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Çengeller köyü Kışla mevkiinde 3 yıl önce 16 dönüm yer satın alan Ayşe Varol, küçük bir konteynır koyduğu, hafta sonrası gelerek eğlendiği alana Korona virüs (Covit-19) salgını sonrası komple yerleşti. Yaklaşık 150 tavuk ve 20 kazı beslemeye başlayan Ayşe Varol'un tek hayali, önce elektrik, su ve yola kavuşmak, ardından organik ürünler yetiştirebileceği bir çiftlik kurmak

"Elektriğim, suyum ve yolum yok, ama ben pes etmek istemiyorum"

Üç yıl önce Bursa'dan gezmek için geldiği Çengeller köyünü çok beğendiği ve 16 dönüm bir yer aldığı anlatan 40 yaşındaki Ayşe Varol, "Üç yıldır buradayım ve pandemi başladığın beri konteynır yaşıyorum burada. Elektriğim, suyum ve yolum yok, ama ben pes etmek istemiyorum. Yaklaşık 150 tavuk ve 20 kaz besliyorum. Koyunlarım vardı, ama ağılım olmadığı için göndermek zorunda kaldım. Tek isteğim organik üretim, hayvancılık yapmaktır. Bunun için elektrik, su ve yol desteği istiyorum" dedi.