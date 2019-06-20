Son Dakika Haberleri: "Tek hedefimiz olimpiyatlara gidebileceğimiz sonucu almak"
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"Tek hedefimiz olimpiyatlara gidebileceğimiz sonucu almak"

1 saat önce

A Milli Kadın Basketbol Takım Menajeri Yasemin Horasan, Kadınlar Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda tek hedeflerinin Olimpiyatlara gidebilecekleri bir sonuç ile almak olduğunu söyledi.

A Milli Kadın Basketbol Takım Menajeri Yasemin Horasan, Kadınlar Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda tek hedeflerinin Olimpiyatlara gidebilecekleri bir sonuç ile almak olduğunu söyledi. A Milli Kadın Basketbol Takımı, Letonya ve Sırbistan'ın 27 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde ortaklaşa düzenleyeceği 2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesinde medya günü düzenledi. A Milli Kadın Basketbol Takım Menajeri Yasemin Horasan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Güzel bir hazırlık dönemi geçirdik. Ligleri erken biten oyuncularımızla beraber 11 Mayıs'ta çalışmalarımıza başladık. Çok özverili ve verimli bir süreç geçirdiğimizi düşünüyorum. Artık sonuna geldik. Bizler de çok heyecanlıyız. Oyuncularımız da çok heyecanlılar ve özenle bu turnuvayı bekliyorlar. Çalışmalarımız güzel geçti. Çok kuvvetli maçlar oynadık. Kendimizi analiz etme şansımız oldu. Oyuncularımızın performansını görebildiğimiz maçlar oynadık. Sırbistan'da da iki Sırp takımıyla hazırlık maçı yapıp turnuvayı bekler hale geleceğiz. Turnuvaya sağlıklı şekilde girip devam edebilirsek, tek hedefimiz bizi Olimpiyatlara taşıyacak sonucu almak" şeklinde konuştu.
(Bora Akyol - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Tek hedefimiz olimpiyatlara gidebileceğimiz sonucu almak
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:06 Kaynak: İHA
Horasan, basketbol, Güncel
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