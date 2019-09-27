'Tek hobim' dediği kravatı 1 saniyede bağlıyor

EDİRNE'de, tekstil işiyle uğraşan Sebahattin Kara (54), 'tek hobim' dediği kravat bağlama tutkusunu rekora çeviriyor. Arkadaş çevresinin 'Jet Kravatçı' olarak tanımladığı Kara, 1 saniyede kravat bağlayarak görenleri şaşkına çeviriyor.

Aslen Giresunlu olan Sebahattin Kara'nın, mesleği gereği hızlı kravat bağlaması, zamanla tutkusu haline geldi. 1 saniyede kravat bağlayarak bu konuda rekor kırdığını söyleyen Kara, görenleri ise şaşkına çeviriyor. Önceleri çeşitli yöntemler deneyerek 2 saniyede kravat bağlayan Kara, bulduğu yeni yöntemle bunu 1 saniyeye indirdiğini iddia etti. Şehrin en işlek bölgesi olan Selimiye Camii bahçesinde, bulduğu yeni yöntemi vatandaşlara gösteren Kara, amacının Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek olduğunu ifade etti.

Tekstil işiyle 22 yıldır uğraştığını söyleyen Kara, hızlı kravat bağlama konusunda dünyada tek olduğunu iddia etti. Söz konusu hobiyi edinmesinin hikayesini de anlatan Kara, "Kendimi bir film setinde keşfettim. Sette milletvekili rolünde oynayanlar için çok sayıda kravatın bağlanması gerekiyordu, 'Bağlamayı bilen var mı?' dediler. O sırada biri ayağına koyduğu kravatı 1 saatte bağlamaya çalışıyordu. Ben de bağlamaya başladım, elimle bağlayıp bağlayıp atıyordum kenara. Ben bile farkında değildim. Bir baktım ki herkes ağzı açık bana bakıyor. Baktım ki bayağı hızlıymışım. Sonrasında bu yeteneğimi daha da geliştirmek istedim ve bunun üzerine yoğunlaştım. Şimdi de kimse hızıma yetişemiyor" diye konuştu.

'TEK RAKİBİM KENDİM'

Önceleri 2 saniye olan kravat bağlama rekorunu, yeni bulduğu teknikle 1 saniyeye indirdiğini söyleyen Kara, "Önceden bununla ilgili rekorum 2 saniyeydi, yeni bulduğum teknikle artık bunu 1 saniyeye düşürdüm. Kendi rekorumu kendim egale ediyorum. Tek rakibim yine kendimim. Dünyanın hiçbir yerinde bana rakip olacak kimse yok. Hala çalışmalarıma da devam ediyorum daha hızlı olmak için" dedi.

Bağladığı kravatlarda boğulma riskinin de olmadığını kaydeden Kara, "Olası bir kavga anı, ya da arabada kaza anında bir yere sıkıştığında kravat kendiliğinden çözülür. Bağladığım bu kravat nereden çekilirse çekilsin çekenin elinde kalır, boğulma riski yoktur" şeklinde konuştu.

Kravat bağlama şovu vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Edirne esnaflarından Bahri Dinar, kendisinin 30 yıldır kravat kullandığını fakat bu kadar hızlı bağlayanını ilk defa gördüğünü söyledi. Dinar, "Bizim bağlamamız aşağı yukarı 5-10 dakika sürüyor. Fakat beyefendiye yolda rastladık ve gördüğümüz yöntemle şok olduk. 1 saniyede kravat bağladı. Çok risksiz bir yöntem. Hele hele bunu okul çocuklarına da önermek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü boğulma riski sıfır. Hemen çektiğinde çözülüp elinde kalıyor. Çok doğal ve güzel bir yöntem. İlk defa karşılaştık ve çok şaşırdık" dedi.