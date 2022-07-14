Tek ısırığı öldürmeye yetiyor! Adıyaman'da cesur bir adam, topraktan fırlayan zehirli engerek yılanına su içirdi - Son Dakika
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Tek ısırığı öldürmeye yetiyor! Adıyaman'da cesur bir adam, topraktan fırlayan zehirli engerek yılanına su içirdi

14.07.2022 17:06

Adıyaman'da sıcaklıkların 40 derecenin üzerini bulması nedeniyle hararetlenen yılanlar sıklıkla görülmeye başladı. Mahmut Şen isimli bir işletme çalışanının sıcaktan etkilenen yılana su içirdiği anlar şaşkına uğrattı. Serinleyen yılan daha sonra güneşten gölgeye ilerledi.

Adıyaman merkez Türmüz Tepe mevkiinde hava sıcaklığının 40 dereceyi geçtiği Adıyaman'da insanlar kadar hayvanlar da sıcaktan etkileniyor. Bir işletmenin çalışanları bahçede ayçiçeğinin gölgesinde hareketsiz halde duran engerek yılanını fark etti. Çalışanlardan Mahmut Şen, yılanın sıcaktan etkilendiğini fark ederek plastik bir kapta su getirdi.

YILANI KUYRUĞUNDAN YAKALADI

Yılanı kuyruğundan yakalayan ve su içirmeye çalışan işçinin korkusuz tavrı dikkatlerden kaçmadı. Yarım metreyi geçen engerek yılanına su içirmek için uzun uğraşlar veren işçi, daha sonra yılanın üzerine su dökerek serinlemesini sağladı. Serinleyen yılan daha sonra güneşten gölgeye ilerledi.

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Kaynak: İHA

Adıyaman, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tek ısırığı öldürmeye yetiyor! Adıyaman'da cesur bir adam, topraktan fırlayan zehirli engerek yılanına su içirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tek ısırığı öldürmeye yetiyor! Adıyaman'da cesur bir adam, topraktan fırlayan zehirli engerek yılanına su içirdi - Son Dakika
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