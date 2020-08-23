Tek isteği ağrılarının dindirilmesi... 22 yıldır yürüyemeyen vatandaş yaşadığı ağrılar için çare... - Son Dakika

Tek isteği ağrılarının dindirilmesi... 22 yıldır yürüyemeyen vatandaş yaşadığı ağrılar için çare...

Tek isteği ağrılarının dindirilmesi... 22 yıldır yürüyemeyen vatandaş yaşadığı ağrılar için çare arıyor İş kazasında hayatı karardı, şimdi yaşadığı acılar nedeniyle geceleri uyuyamıyor Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan ve 22 yıl önce yaşadığı iş kazası sebebiyle tekerlekli sandalyeye...

Tek isteği ağrılarının dindirilmesi... 22 yıldır yürüyemeyen vatandaş yaşadığı ağrılar için çare arıyor

İş kazasında hayatı karardı, şimdi yaşadığı acılar nedeniyle geceleri uyuyamıyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan ve 22 yıl önce yaşadığı iş kazası sebebiyle tekerlekli sandalyeye bağımlı kalan 41 yaşındaki Yusuf Taşören, tüm vücudunu saran ağrılar karşısında büyük acı çekiyor. Yetkililerden tedavisi için yardım isteyen Taşören, acıları yüzünden ölmeyi bile düşündüğünü söyledi.

Kocaeli'nin Derince ilçesinde annesi ile birlikte yaşayan 41 yaşındaki Yusuf Taşören, 1998 yılında Diler Holding'e bağlı çelik fabrikasinda iş makinesi ile kaza geçirdi. 21 yıldır tekerlekli sandalyeye bağımlı şekilde yaşayan Yusuf Taşören'in tüm ihtiyaçlarını annesi Sevim Taşören'in karşılıyor. Yusuf Taşören, 1 yıldır sinir sisteminin hasar görmesi sonucunda oluşan nöropatik ağrılar nedeni ile büyük acı çekiyor. Onlarca hastaneye giden Taşören yaşadığı ağrılara çare bulamadı. Tüm vücudunu saran ağrılar nedeni ile uyuyamadığını belirten Taşören, tedavi olması gerektiğini belirterek yetkililerden yardım istedi. Maddi bir beklentisinin olmadığını, ancak kendisini tedavi ederek acılarını dindirecek bir doktor aradığını belirten Taşören, yaşadığı ağrılara dayanamadığını belirtti.

"Her işimi annem yapıyor"

Yaşadığı iş kazasını ve daha sonraki süreçte yaşadıklarını anlatan Yusuf Taşören, "1998 yılında iş kazası geçirdim. Tamircilikten başladım, makine yağcılığı yaptım. Daha sonra da iş makinesi operatörü oldum. Bu sırada 1996 yılında da babamı kaybettim. 1998 yılında da o kazayı yaşadım. Ben iş makinesi ile ocağa giriyordum. Geri geri araçla ilerlerken sadece omzumdan sıkıştığımı hissettim. Başka da hiçbir şey hatırlamıyorum. 4 ay boyunca yoğum bakımda kalmışım. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Ondan sonra yaklaşık 22 yıldır engelliyim. 22 yıldır yürüyemiyorum. Annemin yarımı ile günlük ihtiyaçlarımı gideriyorum. Tekerlekli sandalyeye annemin yardımı ile oturuyorum. Banyoyu da annem yaptırıyor. Her işimi annem yapıyor" dedi.

"Anneme, kardeşlerime diyorum ki beni vurun"

Yaşadığı ağrılar nedeni ile ölmeyi bile düşündüğünü ifade eden Taşören, "Son 1 yıldır olan ağrılarım dayanılmaz. Bunu tarif etmek zor. Omurilikten kaynaklanan bir ağrı. Geçmişti bu ağrılar ama son 1 yıldır tekrar başladı. Bunun üzerine de kas ağrıları başladı. Başımdan ağrı vuruyor, ayaklarıma kadar ağrıyor. Hiç uyuyamıyorum. Sabaha kadar oturuyorum. Allah düşmanıma bile vermesin. Bu durum beni çok zorluyor. Bazen öyle gün oluyor ki anneme, kardeşlerime diyorum ki beni vurun. Çok kötü bir ağrı dayanamıyorum. Defalarca hastaneye gittim, hap yazıp gönderiyorlar. Ama 2 yıl önce bu ağrı yine başlamıştı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Prof. Dr. Hüsnü Efendi tarafından tedavi edildim. Ağrılarım geçmişti. Ben maddi olarak hiçbir şey istemiyorum, bu yönde hiçbir isteğim yok. Benim yetkililerden, Sayın Cumhurbaşkanımdan, Sağlık Bakanımdan tek istediğim, beni tedavi ettirmeleri" diye konuştu.

"Allah böyle bir şey kimsenin başına vermesin"

İlerleyen yaşına rağmen oğlunun tüm ihtiyaçlarını karşılayan ise, Yusuf Taşören'in yaşadığı acıların kendisini bir anne olarak çok üzdüğünü belirterek, "Her ihtiyacını ben karşılıyorum. Banyosunu ben yaptırıyorum. Tekerlekli sandalyesini getiriyorum, yatağına yanaştırıyorum. Ben kaldırıyorum, o da yardımcı oluyor. Daha sonra götürüyorum, banyosunu yaptırıyorum. Her işini ben görüyorum evladım. Zorlanıyorum. Onu kaldırmaktan bileklerim şişti. Kollarım ağrıyor, sırtım ağrıyor kaldırırken. Allah böyle bir şey kimsenin başına vermesin" şeklinde konuştu.

Tek isteği ağrılarının dindirilmesi... 22 yıldır yürüyemeyen vatandaş yaşadığı ağrılar için çare...

Derince, Kocaeli, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 11:06

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Tek isteği ağrılarının dindirilmesi... 22 yıldır yürüyemeyen vatandaş yaşadığı ağrılar için çare... - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Suriyeli genç, Haliç'te fotoğraf çekerken boğuluyordu! Çevredeki vatandaşlar son anda kurtardı Madde bağımlısı genç evi savaş alanına çevirip yakmaya çalıştı Kozan'da çıkan orman yangını büyüdü, köyler boşaltılıyor UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi Beyrut'ta patlamadan etkilenen hayvanlar böyle kurtarılıyor Milan, Hakan Çalhanoğlu'na yıllık 3 milyon euro maaş teklif etti Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı verdi Selde şehit olan asker ve hayatını kaybeden 3 vatandaşın kimlikleri belli oldu Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı Giresun'daki sel felaketine yardıma giderken dereye düşüp kayboldular Genç Osman'ın ani ölümü ikizleri ayırdı! Karantinada olan aile, oğullarını son yolculuğuna uğurlayamadı
Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı         
13:09
Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı Babasını traktör kazasında kaybeden genç kız acı feryadı yürekleri dağladı         
13:05
Galatasaray, Ismaila Coulibaly'nin transferinde sona yaklaştı Galatasaray, Ismaila Coulibaly'nin transferinde sona yaklaştı         
13:01
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı         
12:49
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu         
12:45
G.Saray'ın eski yıldızı Podolski, Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye olan transferini doğru bulmadı: Ben olsaydım asla gitmezdim G.Saray'ın eski yıldızı Podolski, Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe'ye olan transferini doğru bulmadı: Ben olsaydım asla gitmezdim         
12:27
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı         
12:10
İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü         
12:01
Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yarın başlıyor Ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemeleri yarın başlıyor         
11:47
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki fırsatçı gözaltına alındı         
11:42
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek         
11:36
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi         
11:14
Milli filimiz 'İzmir', 3 ton ağırlığa ulaşarak yetişkinliğe adım attı Milli filimiz 'İzmir', 3 ton ağırlığa ulaşarak yetişkinliğe adım attı         
11:09
Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek         
10:17
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı         
10:13
Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor! Türkiye'nin en yaşlısı 'Dadaş pirana' görenleri hayrete düşürüyor!         
10:12
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu 92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu         
09:51
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar Boşanma davalarında erkekler için emsal karar         
09:18
"Çırpınırdı Karadeniz" şarkısıyla bilinen Azerin: Dünya tarihinde yeni bir devir açıldı         
09:06
Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu Kediye kıyma veren doktor eşini darbedip, evden kovdu         
08:21
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu         
03:20
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü         
23:31
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti         
22:39
Yunan profesörden Miçotakis'i kızdıracak sözler: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye haklı Yunan profesörden Miçotakis'i kızdıracak sözler: Doğu Akdeniz konusunda Türkiye haklı         
22:35
Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti Giresun'daki sel önüne kattığı her şeyi götürdü! Kameralar anbean kaydetti         
21:31
14 yaşındaki kızını İngiliz anahtarı ile döven acımasız baba tutuklandı 14 yaşındaki kızını İngiliz anahtarı ile döven acımasız baba tutuklandı         
17:55
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı 14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı         
15:34
Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı Havuza düşen bir yaşındaki çocuğu arkadaşı böyle kurtardı         
14:05
Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı Evinde izole edilen Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü yayınlandı         
12:47
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak         
12:47
Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı Emina Jahovic, yazılımcı Rona Gürçay ile aşk yaşamaya başladı         
10:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2020 17:29:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tek isteği ağrılarının dindirilmesi... 22 yıldır yürüyemeyen vatandaş yaşadığı ağrılar için çare... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei