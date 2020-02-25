Tek isteği, engelli kızının yatağa dönüşen tekerlekli sandalyeye kavuşması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tek isteği, engelli kızının yatağa dönüşen tekerlekli sandalyeye kavuşması - Son Dakika

Tek isteği, engelli kızının yatağa dönüşen tekerlekli sandalyeye kavuşması

7 saat önce

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, doğuştan zihinsel ve bedensel engelli 13 yaşındaki Sevda Kaya, yatağa bağımlı yaşıyor.

Tek isteği, engelli kızının yatağa dönüşen tekerlekli sandalyeye kavuşması, System.String[]

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, doğuştan zihinsel ve bedensel engelli 13 yaşındaki Sevda Kaya, yatağa bağımlı yaşıyor. Sevda'nın annesi Nurcan Kaya, tek isteğinin kızının yatağa dönüşen tekerlekli sandalyeye sahip olması olduğunu söyledi.

Karlıova ilçesinde oturan Kaya ailesinin doğuştan zihinsel ve bedensel engelli kızları Sevda, yaşamını yatağa bağımlı olarak sürdürüyor. Kızları Sevda'yı Erzurum'daki hastaneye rutin kontrolü için götüren aile, hayırseverlerden uzanacak yardım elini bekliyor. Nurcan Kaya, kızını hastaneye götürürken güçlük çektiklerini ifade ederek, maddi imkansızlıklardan dolayı Sevda'nın en büyük ihtiyacı olan yatağa dönüşen tekerlekli sandalyeyi alamadıklarını söyledi.

Tek isteğinin kızının yatağa dönüşen tekerlekli sandalyeye sahip olması olduğunu anlatan Nurcan Kaya, "Kızım doğuştan engelli. Yatalak olduğu için kamburu oluşmuş. Geçtiğimiz yıl hastaneye götürdüğümüzde rahat etsin diye ona tekerlekli sandalye aldık. Ama kızım sandalyede duramıyor, düşüyor. O yüzden ona yatağa dönüşen tekerli sandalye gerekli. Bizim bu sandalyeyi alacak gücümüz yok. Eşim işsiz ve 3 öğrencimiz var. Geçimimizi yapmakta sıkıntı yaşıyoruz buradan yetkililere sesleniyorum ne olur kızıma bir yataklı sandalye alın" dedi.

Baba Abdurrahim Kaya ise yaklaşık 2 yıldır işsiz olduğu için bu sandalyeyi alacak güçlerinin olmadığını ifade etti.


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Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:49 Kaynak: DHA
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