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Tek isteği stada girmekti! Napoli-Milan maçı sonrası stadyum alanında ceset bulundu - Son Dakika

Tek isteği stada girmekti! Napoli-Milan maçı sonrası stadyum alanında ceset bulundu

Son Güncelleme: 30.10.2023 17:33

Serie A'da oynanan Napoli-Milan maçı sonrası Diego Armando Maradona Stadyumu'nun park alanında bir erkek cesedi bulundu. Kurbanın arkadaşı, polise verdiği ifadede, stadyuma gizlice girdiklerini ve bilet almadan tribünlere çıkmaya çalıştıklarını belirtti. Ancak kurban, yaklaşık 20 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Dün oynanan ve 2-2 berabere biten Napoli - Milan maçından sonra Diego Armando Maradona Stadyumu'nun altındaki park alanında bir erkek cesedi bulundu.

CESET BULUNDU

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, maçtan sonra misafir tribünü altındaki terk edilmiş park alanında 42 yaşında bir erkek cesedi bulundu.

20 METREDEN DÜŞEREK YAŞAMINI YİTİRDİ

Hayatını kaybeden şahsın, arkadaşının polise verdiği ifadede, arkadaşıyla birlikte tünelden gizlice stadyuma girdiklerini ve maç için bilet almadan tribünlere çıkmaya çalıştıklarını anlattığı kaydedildi. Şahsın, 20 metre mesafeden yere düşerek yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Hukuk

Napoli, Milan, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Hukuk Tek isteği stada girmekti! Napoli-Milan maçı sonrası stadyum alanında ceset bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tek isteği stada girmekti! Napoli-Milan maçı sonrası stadyum alanında ceset bulundu - Son Dakika
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