Dün oynanan ve 2-2 berabere biten Napoli - Milan maçından sonra Diego Armando Maradona Stadyumu'nun altındaki park alanında bir erkek cesedi bulundu.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, maçtan sonra misafir tribünü altındaki terk edilmiş park alanında 42 yaşında bir erkek cesedi bulundu.
Hayatını kaybeden şahsın, arkadaşının polise verdiği ifadede, arkadaşıyla birlikte tünelden gizlice stadyuma girdiklerini ve maç için bilet almadan tribünlere çıkmaya çalıştıklarını anlattığı kaydedildi. Şahsın, 20 metre mesafeden yere düşerek yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Son Dakika › Hukuk › Tek isteği stada girmekti! Napoli-Milan maçı sonrası stadyum alanında ceset bulundu - Son Dakika