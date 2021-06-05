Tek istekleri Yusuf'un yaşaması - Son Dakika

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde yaşayan Kayahan- Mensure Polat çifti, SMA hastalığıyla dünyaya gelen 4 yaşındaki oğulları Yusuf'un tedavisi için yardım bekliyor. 2013 yılında 1,5 yaşındaki kızı Asmin'i de aynı hastalıktan kaybettiğini belirten Mensure Polat, "İlk çocuğumuz gözlerimizin önünde eriyip gitti. Yusuf'un yaşaması için yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

Gebze'de oturan 12 yıllık evli Kayahan- Mensure Polat çiftinin 2013 yılında dünyaya gelen ikinci çocuğu Asmin'e SMA Tip-1 teşhisi kondu. Yaklaşık 1,5 yıl yaşayan Asmin daha sonra hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Polat çiftinin 2017 yılında dünyaya gelen Yusuf isimli bebeğine de SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Aynı acıyı ikinci kez yaşamak istemeyen aile çocuklarının tedavisi için yardım bekliyor.

Ailenin ikinci çocuğu olan ve SMA nedeniyle hayatını kaybeden Asmin bebeğin tedavi olduğu süre zarfında çok büyük acılar çektiklerini belirten Mensure Polat, "10 yaşında bir kızım var. İkinci kızımı 1,5 yaşındayken kaybettim SMA hastalığından dolayı. Doğduktan sonra biz onu hastaneye götürdüğümüzde SMA hastası olduğunu öğrendik. Çok zor şeyler yaşadık. Elimizden hiçbir şey gelmedi. Çocuğumuzun gözümüzün önünde eriyip gitti. Daha sonra diğer çocuğumuz doğunca çok sevindik, çok mutlu olduk fakat daha sonra onun da SMA hastası olduğunu öğrenince yıkıldık. Yusuf'um şu an cihaza bağlı olarak yaşıyor ben onu da kaybetmek istemiyorum. Dubai 'de bu hastalığın ilacı var ve biz bu tedaviyi olmak istiyoruz. Lütfen yetkililerden bize yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.'BİR EVLADIMI DAHA KAYBETMEK İSTEMİYORUM'

Tedavi için gerekli parayı karşılamalarının mümkün olmadığını ifade eden Mensure Polat, "19 ile 21 milyon lira arasında bir tedavi masrafı var. Bizim bu konuda gücümüz yetmiyor, bize bu konuda destek olacak insanlara sesleniyorum. Ben bir evladımı kaybettim, bir evladımı daha kaybetmek istemiyorum lütfen bu konuda bana destek olun" diye konuştu.