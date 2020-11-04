Suriye'den getirilen tek kalple hayata tutunan 'siyam ikizleri' tedavi altına alındı - Son Dakika

Suriye'den getirilen tek kalple hayata tutunan 'siyam ikizleri' tedavi altına alındı

SURİYE sınırından alınarak 112 acil ekiplerince Hatay 'a getirilen tek kalple hayata tutunan siyam ikizleri, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'ndan alınan ve vücudunun orta hattından birleşik olarak dünyaya gelen siyam ikizleri, hastanenin acil servisinde gözlem altında tutuluyor. Yapılan tektik ve izlem sonucunda siyam ikizlerinin solunum sıkıntısı yaşamadığını dile getiren Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim üyesi Esra Yazarlı, bebeklerin takip ve tedavilerinin hassasiyetle yapıldığını belirtti.SEVK BEKLİYORLARİleri bir merkeze sevkleri yapılana kadar tedaviye devam ettiklerini dile getiren Yazarlı, siyam ikizlerinin sağlık durumları ile ilgili yaptığı açıklamada, şunları söyledi İki ayakları var her ikisinin de, ikisinin de birer kolu var, kafaları var fakat gövdeden ikisi de orta hattan birleşmiş durumdadır. Geldiklerinde solunum sıkıntıları yoktu ama biz oksijen desteği vermeye devam ediyoruz. Dolaşımları veya tansiyonları ile ilgili büyük bir sıkıntımız yok. Hastanemizde, siyam ikizlerinin EKO'su yapıldı, tomografileri çekildi, görüntüleme yöntemleri yapıldı, iç organları ile ilgili problemleri araştırıyoruz.TEK KALP YAŞAM VERİYOR

İç organlarında gelişimin sürdüğünü belirten Yazarlı, Tek kalpleri var, ikisi içinde tek kalp yaşam veriyor. Ayrıca ikisinin de ayrı ayrı akciğerleri oluşma aşamasında büyük ihtimal ortada birleşmiş. Şu an bir tane çalışmayan, iki tane aktif çalışan üç noktada akciğerleri mevcut. İki tane aktif çalışan böbrekleri var, idrar çıkımları da iyi durumda, yalnız bir tane çalışmayan alt kısımda bir böbrekleri var. Bu bebekler, nadir görünen bebeklerdir, şu an takip ve tedavilerini yapıyoruz ifadelerine yer verdi.