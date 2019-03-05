Tek Kampüs Okulları'nda 2. Elt Konferansı
45 dakika önce
Yabancı dil eğitimcilerinin eğitim vizyonuna katkı sağlayan ve okulumuzda bu yıl ikincisi düzenlenen ELT (English Language Teaching) Konferansı TEK Kampüs Okulları'nda gerçekleştirildi.
Hatay genelinde okullardan gelen eğitimcilere ev sahipliği yapan TEK Kampüs Okulları'nda düzenlenen konferans gün boyu sürdü. Yabancı dil öğretiminin yöntemi, önemi ve geliştirilmesi ile alakalı olarak alanında uzman isimlerden Aslıhan Akçay Çelik ve Stephen O'Farrell konferansa konuşmacı olarak katıldı. Mesleki bilgilerini pekiştirmenin yanı sıra çeşitli aktivitelerle keyifli saatler geçiren katılımcılar program sonunda toplu fotoğraf çekimi yaptılar. Yabancı Diller Bölüm Koordinatörümüz Kenan Devrim, ELT konferansı ile bilgi birikimlerini katılımcılarla paylaşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek herkese teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:44 Kaynak: Bültenler
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