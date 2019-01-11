Son Dakika Haberleri: Tek Kampüs Okulları'nda "Dil Festivali"

Tek Kampüs Okulları'nda "Dil Festivali"

16 dakika önce

TEK Kampüs Okulları Anaokulu, İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin, eğitim-öğretim sezonunda öğrendikleri yabancı dil becerilerini sergiledikleri "Dil Festivali" coşkuyla kutlandı.

Tek Kampüs Okulları'nda

Performanslarıyla dikkat çeken öğrenciler festivalde İngilizce ve Almanca şarkılar söyledi, dans ve tiyatro-drama gösterileri ile çeşitli yarışmalara katıldılar.

Öğretmenlerin, veli ve öğrencilerin katıldığı festivalin amacının öğrencilerin yabancı dil konusunda kendilerini ifade etme imkanı bulmalarını sağlamak olduğu belirten TEK Kampüs Okulları Yabancı Dil Koordinatörü Kenan Devrim, Etkinlikte emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür etti. Öğrencilerin müzik öğretmenleri eşliğinde canlı performans sergiledikleri festivalde, sinevizyon gösterimi de yapıldı. Veliler ise öğrencilerin sene boyunca hazırlandıkları gösterileri, beğeniyle izlediler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 04:08 Kaynak: Bültenler

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