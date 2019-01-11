Tek Kampüs Okulları'nda "Dil Festivali"

Performanslarıyla dikkat çeken öğrenciler festivalde İngilizce ve Almanca şarkılar söyledi, dans ve tiyatro-drama gösterileri ile çeşitli yarışmalara katıldılar.

Öğretmenlerin, veli ve öğrencilerin katıldığı festivalin amacının öğrencilerin yabancı dil konusunda kendilerini ifade etme imkanı bulmalarını sağlamak olduğu belirten TEK Kampüs Okulları Yabancı Dil Koordinatörü Kenan Devrim, Etkinlikte emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür etti. Öğrencilerin müzik öğretmenleri eşliğinde canlı performans sergiledikleri festivalde, sinevizyon gösterimi de yapıldı. Veliler ise öğrencilerin sene boyunca hazırlandıkları gösterileri, beğeniyle izlediler.