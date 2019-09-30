Son Dakika Haberleri: Tek kan testiyle 20 kanser türü tespit edilebiliyor
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Tek kan testiyle 20 kanser türü tespit edilebiliyor

1 saat önce

Amerikalı bilim insanları, geliştirdikleri kan testiyle tek seferde 20 kanser türünü yüksek doğrulukla tespit etmeyi başardı.

Tek kan testiyle 20 kanser türü tespit edilebiliyor, System.String[]

Amerikalı bilim insanları, geliştirdikleri kan testiyle tek seferde 20 kanser türünü yüksek doğrulukla tespit etmeyi başardı.

Harvard Üniversitesi Dana-Farber Kanser Enstitüsünün sitesinde yer alan habere göre, özel Grail Anonim Şirketi tarafından geliştirilen kan testiyle bilim insanları 20'den fazla kanser türünü yüksek doğruluk oranıyla teşhis edebildi.

DNA'da, genlerin aktif olmasını etkileyen kimyasal birimler "metilasyonları" arayan bir dizilim teknolojisi kullanan araştırmacılar, bin 530'u kanserli, 2 bin 53'ü henüz kanser teşhisi konmamış 3 bin 583 kişiden aldıkları kan örneğine yaptıkları testlerde, kanserli hastaları ve kanserin başladığı dokuyu doğru şekilde tespit edebildi.

Testin kanserin varlığı durumunda pozitif sonuç verme oranını yüzde 99,4 olurken, hangi dokudan kaynaklandığını doğru tespit etme oranı yüzde 89 olarak gerçekleşti.

Çalışmayı yürüten araştırmacılardan Geoffrey Oxnard, metilasyon tabanlı tahlillerin, geleneksel likit biyopsilerde yapılan DNA'daki genetik mutasyonların belirlenmesinden daha etkili olduğunu kaydetti.

Oxnard, "Bu çalışmanın sonuçları, metilasyon analizlerinin kanser taramalarının daha uygun bir yöntemi olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Araştırmanın sonuçları, Avrupa Medikal Onkoloji Derneği 2019 Kongresi'nde sunuldu.

Harvard Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:06 Kaynak: AA
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