Tek karış boş arazi bile değerlendirilecek - Son Dakika

Tek karış boş arazi bile değerlendirilecek

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, ilde atıl durumda bulunan arazilerin "Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında değerlendirileceğini belirterek, "Bir karış toprağımızı bile boş bırakmayıp, değerlendirmeliyiz" dedi.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, ilde atıl durumda bulunan arazilerin "Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında değerlendirileceğini belirterek, "Bir karış toprağımızı bile boş bırakmayıp, değerlendirmeliyiz" dedi.

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Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Söğüt Kaymakamı Murat Öztürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz ile İl Genel Meclis üyeleri Mesut İpekçi ve Necdet Yıldız, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile birlikte Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyünün 800-bin rakımlı yaylalarında incelemede bulundu. Çaltı Köyü Muhtarı Osman Akçe ile köyün arazi yapısı ile ilgili bir süre görüşen Vali Bilal Şentürk, vatandaşlar tarafından ekimi yapılmayarak atıl durumda bırakılan araziler ile hazine arazilerinde "Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında değerlendirileceğini söyledi. 800-bin rakımlı halk dilinde "İki armut" yaylaları olarak bilinen Çaltı yaylalarının büyük bir bölümünü yürüyen Vali Şentürk, bölgenin iklimi ve toprak yapısı hakkında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinden bilgi aldı.


"Bin rakımlı olan bölgedeki topraklarımızın ne kadar verimli topraklar olduğunu bire bir görmüş olduk"


Gurbette yaşayan vatandaşların, köylerinde atıl durumda bulunan arazilerini değerlendirmeleri ve köyleri ile bağlarını koparmamaları amacıyla yürütülen "Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi'ne önem verdiğini belirten Vali Bilal Şentürk, verimli olan Bilecik topraklarının değerlendirilmesi halinde üretici için önemli bir gelir kaynağı olacağını söyledi. Atıl durumdaki arazilerin değerlendirilmesinde ilk olarak araziye uygulanacak modelin ortaya konulması gerektiğinin altını çizen Vali Bilal Şentürk, "Uygulanacak model sürdürülebilir bir model olmalıdır. Vatandaşı kendi başına bırakmayan ortağı olabilecek bir model olmalı. İşimizi profesyonelce yapacak olan bir yapı oluşturmalıyız. Ceviz, Bilecik'in marka değeri olan bir ürün, ama onun yanında farklı ürünlerle de her köyün kendine özgü potansiyelini en üst seviyede harekete geçirebilecek çalışmalar yapmalıyız. Bin rakımlı olan bölgedeki topraklarımızın ne kadar verimli topraklar olduğunu bire bir görmüş olduk. Bu topraklar, düşmana en önemli darbelerin vurulduğu topraklar ve her karışı bize birer emanet. Onun için bir karış toprağımızı bile boş bırakmayıp, değerlendirmeliyiz" dedi.


Çaltı Köyü'nün 800 rakımlı Çaltı Yaylaları Çınarlar mevkiinde birçok çeşit meyve ve sebze yetiştiren İsmail Kandemir'i de ziyaret ederek, bahçesinde incelemede bulunan Vali Bilal Şentürk, Kandemir ile bir süre sohbet etti. - BİLECİK

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tek karış boş arazi bile değerlendirilecek - Son Dakika

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