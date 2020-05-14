Tek katlı ahşap bina alevlere teslim oldu - Son Dakika

Tek katlı ahşap bina alevlere teslim oldu
6 saat önce
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde eski Muhtar Remzi T.'ye ait tek katlı ahşap evde yangın meydana geldi.
DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde eski Muhtar Remzi T.'ye ait tek katlı ahşap evde yangın meydana geldi. Evde tek yaşayan Remzi T., alevler içinde kalan evden son anda kurtarıldı.
Cumayeri ilçesi Orta Mahallede gece yarısı tek katlı ahşap bir evde yangın meydana geldi. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan eski Muhtar Remzi T.'ye ait tek katlı ahşap ev alevlere teslim oldu. Evde tek başına yaşayan Remzi T. alevlerin arasından son anda kendi imkanları ile çıktı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla bahçesinden alınan Remzi T.'nin evi kullanılamaz hale geldi. Gelen ihbar üzerine Cumayeri İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken Gümüşova İtfaiye ekipleri de yangını kontrol altına almak için desteğe geldi. Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerine durulurken, güvenlik güçleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 09:36 Kaynak: İHA
Son Dakika Ünlü modelin dantelli iç çamaşırlı fotoğrafına milyonlarca beğeni yağdı Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor! Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti Acun Ilıcalı, Ersin'in köpeği hakkında konuştu: Kötü haberi Yılmaz Erdoğan verdi Ünlü sunucu Oylum Talu ve Methi Bengisu boşanma kararı aldı Survivor'dan elenen Ersin, adadan kırgın ayrıldığı Mert'in ailesini arayarak moral verdi Sezen Aksu'nun satın aldığı Mehmet Akif Ersoy'un evi güzellik salonu oldu Şarkıcı İrem Derici, babasının evliliklerdeki "4 öpücük" formülünü anlattı Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Dominik'teki vatandaşların kendi uçağıyla Türkiye'ye gelmesini sağlayan Acun Ilıcalı'ya teşekkür Cuma günü sokağa çıkması serbest olan Aleyna Tilki, yasakları çiğneyerek Salı günü dışarı çıktı Kim der 70 yaşında diye! Ünlü modacı görüntüsüyle ağızları açık bıraktı Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Kerem Alışık, sessizliğini bozdu Buket Aydın, 7 yıllık eşinden bir günde boşandı