Tek katlı ahşap ev yanarak küle döndü - Son Dakika

Tek katlı ahşap ev yanarak küle döndü

27.01.2021 01:35

Tek katlı ahşap ev yanarak küle döndü Giresun'un Derli İlçesine bağlı Yavuzkemal Beldesinde bacadan çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Tek katlı ahşap ev yanarak küle döndü

GİRESUN - Giresun'un Derli İlçesine bağlı Yavuzkemal Beldesinde bacadan çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, beldenin Şıhlar Mahallesi'nde Yılmaz Şen'e ait tek katlı ahşap ev, gece yarısı bacadan çıktığı tahmin edilen yangın ile kullanılamaz hale geldi. Evde ailesiyle birlikte yaşayan Şen, yangının bacadan çıktığını fark etmesi üzerine eşi ve çocuklarıyla evden çıkarak komşularından yardım istedi. Yavuzkemal Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye gelinceye kadar mahalleli yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin de kısa sürede olay yerine gelmesinin ardından yangın komşu evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili bilgi veren Yavuzkemal Belde Belediye Başkanı Adem Önal, " Ahşap olan tek katlı evdeki yangın rüzgarın etkisiyle bacadan çıkmış. Yangın esnasında evde olan vatandaşlarımızın yangını fark etmeleri büyük bir faciayı önledi. Ahşap olan evdeki yangın, yandaki ahşap olan diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Ev içerisindeki eşyalarla tamamen kullanılmaz hale geldi, ancak tek tesellimiz can kaybı olmamasıdır." dedi.

Tek katlı ahşap ev yanarak küle döndü
Tek katlı ahşap ev yanarak küle döndü
Tek katlı ahşap ev yanarak küle döndü
Tek katlı ahşap ev yanarak küle döndü

Yavuzkemal, Giresun, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tek katlı ahşap ev yanarak küle döndü - Son Dakika


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