Tek katlı ahşap ev yangında kül oldu - Son Dakika
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Tek katlı ahşap ev yangında kül oldu

07.04.2022 08:18
Tek katlı ahşap ev yangında kül oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde tek katlı ahşap ev, çıkan yangında küle döndü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tek katlı ahşap ev, çıkan yangında küle döndü.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde ilçeye bağlı Boğazpınar Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yalnız yaşayan Behiye Cırık'ın evinden alevlerin yükseldiğini gören komşuları, yaşlı kadını evden çıkarıp, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, evi saran alevleri güçlükle söndürdü. Yangın sonrası ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Jandarma, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. - MERSİN

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Son dakika haber | Tek katlı ev yangında küle döndü, yaşlı kadını komşuları kurtardı Son dakika haber | Tek katlı ev yangında küle döndü, yaşlı kadını komşuları kurtardı Tarsus'ta soda yüklü kamyonda yangın Tarsus'ta soda yüklü kamyonda yangın

Boğazpınar, Yangın, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tek katlı ahşap ev yangında kül oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tek katlı ahşap ev yangında kül oldu - Son Dakika
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