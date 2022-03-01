Tek katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Tek katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

01.03.2022 03:23
Tek katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, tek katlı ahşap evde yangın çıktı.

KÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, tek katlı ahşap evde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Domaniç ilçesine bağlı Erkli Köyü Karaburun Mahallesi'nde Selim Yıldırım  ile eşi Ayşe Yıldırım'ın yaşadığı tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Selim ve Ayşe Yıldırım komşuları tarafından evden çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Evleri yanan Selim ve Ayşe Yıldırım çiftinin oğulları Efraim Yıldırım'ın 1989 yılında Şırnak'ta şehit olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Tek katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi
Tek katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi
Tek katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi
Tek katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi
Tek katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi
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Ayşe Yıldırım , İtfaiye, Domaniç, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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