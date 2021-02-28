Tek katlı binanın çatısında çıkan yangın geceye aydınlattı - Son Dakika

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Tek katlı binanın çatısında çıkan yangın geceye aydınlattı

Alev topuna dönen bina kullanılamaz hale geldi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Baştarla Mahallesi Musa Ceylan Sokakta Sevim Y.'ye ait tek katlı binanın çatısında meydana gelen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın gece saatlerinde Baştarla Mahallesi Musa Ceylan Sokak'ta meydana geldi. Sevim Y.'ye ait tek katlı binanın çatısında yangın çıktı. Biranda ne olduğu anlayamayan ev sahibi Sevim Y. hemen kendisini dışarı attı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis ekipleri çağrıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına soğutma çalışması yaparak kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucunda yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Öte yandan polis yangının neden kaynaklandığı konusunda çalışma başlattı.