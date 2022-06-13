Tek katlı ev alev alev yandı - Son Dakika
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Tek katlı ev alev alev yandı

13.06.2022 22:26
Tek katlı ev alev alev yandı

Zonguldak'ın Alaplı Kıran köyünde tek katlı bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Zonguldak'ın Alaplı Kıran köyünde tek katlı bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Alaplı Kıran köyüne bağlı Kavukkavla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hakibar Aydın'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine Alaplı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Ev ve eşyalar ise kullanılmaz hale geldi. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Tek katlı ev alev alev yandı
Tek katlı ev alev alev yandı
Tek katlı ev alev alev yandı
Tek katlı ev alev alev yandı
Tek katlı ev alev alev yandı
Tek katlı ev alev alev yandı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Zonguldak, İtfaiye, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tek katlı ev alev alev yandı - Son Dakika

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