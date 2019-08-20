Son Dakika Haberleri: Tek katlı ev alev alev yandı
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Tek katlı ev alev alev yandı

1 saat önce

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, tek katlı evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tek katlı ev alev alev yandı, System.String[]
AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, tek katlı evde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Evde büyük hasar meydana geldi.
Güney Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Aydın'a ait tek katlı evde, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Aydın'ın, eşi ve 2 çocuğuyla tarlasında çalıştığı sırada başlayan yangın, tüm evi sardı. Alevleri görenler, itfaiye ve jandarma ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak, yangını söndürdü. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.


İtfaiye, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:40 Kaynak: DHA
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