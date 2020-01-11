Tek katlı ev, alev alev yandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tek katlı ev, alev alev yandı - Son Dakika

Tek katlı ev, alev alev yandı

7 saat önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Tek katlı ev, alev alev yandı, System.String[]

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde tek katlı müstakil ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Sevindik Mahallesi 2318 Sokak'ta yaşayan Zeki Demir'e ait tek katlı müstakil evde, saat 13.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, sokak sakinlerinin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında içeride kimsenin bulunmadığı belirtilen ev, kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Zeki Demir, Pamukkale, Sevindik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:02 Kaynak: DHA
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