Tek katlı ev alev alev yandı - Son Dakika

Tek katlı ev alev alev yandı

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde tek katlı ev alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde tek katlı ev alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.Öğle saatlerinde Eflani'ye bağlı Saçak Köyü Murat Mahallesi'nde İbrahim Akyüz'e ait tek katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aile evden çıkarken, alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangın söndürüldü. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Son Dakika

Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: HDP'ye alternatif bir Kürt partisi kurdurmak için harekete geçtiler

Antalyaspor Abdullah Avcı ile anlaşamadı! Trabzonspor'a imzası an meselesi

Trump'ın Türkiye karnesi nasıl? İşte başkanlık yaptığı dört yıla damga vuran 5 olay

Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı

Eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürüp intihar etmişti! Her şey 3 çocuğunun gözleri önünde olmuş

Minik Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Korona tedavisi gören Soylu'nun da yer aldığı kabine toplantısı fotoğrafı kafa karıştırmıştı! "Arşiv" olduğu ortaya çıktı

LPG'li araçlar AVM'lerin kapalı otoparklarına girebilecek