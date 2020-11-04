KARABÜK'ün Eflani ilçesinde tek katlı ev alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.Öğle saatlerinde Eflani'ye bağlı Saçak Köyü Murat Mahallesi'nde İbrahim Akyüz'e ait tek katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Aile evden çıkarken, alevleri görenler itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu yangın söndürüldü. Ev kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Tek katlı ev alev alev yandı - Son Dakika