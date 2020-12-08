Tek katlı ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

Denizli'de tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü evde eşyalar kullanılamaz hale gelirken, maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Üzerlik Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol üzerinde bulunan tek katlı evde henüz belirlenemeyen sebepte dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların yangını görmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını uzun uğraşlar sonrası kontrol atına aldı. Soğutma çalışmaları ardın yangın tamamen söndürülerek kontrol altına aldı. Evde kimsenin bulunmaması ise olası bir faciayı önlemiş oldu. Yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ