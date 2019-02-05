Son Dakika Haberleri: Tek Katlı Ev Yandı

Tek Katlı Ev Yandı

9 dakika önce

Kars'ta yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Tek Katlı Ev Yandı, System.String[]
Kars'ta yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Şehitler Mahallesi'nde Mehmet Temel'e ait tek katlı evde soba borusunun düşmesi nedeniyle çıktığı belirtilen yangına ilk müdahaleyi Temel ailesi ve komşuları yaptı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, evi tamamen saran alevleri söndürdü.

Evleri yanan ailenin bazı mensupları fenalık geçirdi, geç gelmekle suçladıkları itfaiye görevlilerine tepki gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:47 Kaynak: AA

Mehmet Temel, Şehitler Mahallesi, Kars, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kooperatif Başkanı Salahaddin Hünü: AK Parti'ye Oy Vermeyeni Allah Çarpar Son Dakika! Cezaevinde Açlık Grevi Yapan Eski CHP Milletvekili Eren Erdem Açlık Grevini Sonlandırdı

İstanbul 2 No'lu Kültür Varlıklarını Korumu Kurulu'ndan İnşaatları Durduran Karar Beykoz'da, Tartıştığı Sürücüyü Defalarca Bıçaklayan Caninin Cezası Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 15:56:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tek Katlı Ev Yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]