Tek Katlı Ev Yandı
9 dakika önce
Kars'ta yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Kars
'ta yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Şehitler Mahallesi
'nde Mehmet Temel
'e ait tek katlı evde soba borusunun düşmesi nedeniyle çıktığı belirtilen yangına ilk müdahaleyi Temel ailesi ve komşuları yaptı.
Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, evi tamamen saran alevleri söndürdü.
Evleri yanan ailenin bazı mensupları fenalık geçirdi, geç gelmekle suçladıkları itfaiye görevlilerine tepki gösterdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:47 Kaynak: AA
Kooperatif Başkanı Salahaddin Hünü: AK Parti'ye Oy Vermeyeni Allah Çarpar
Son Dakika! Cezaevinde Açlık Grevi Yapan Eski CHP Milletvekili Eren Erdem Açlık Grevini Sonlandırdı
İstanbul 2 No'lu Kültür Varlıklarını Korumu Kurulu'ndan İnşaatları Durduran Karar
Beykoz'da, Tartıştığı Sürücüyü Defalarca Bıçaklayan Caninin Cezası Belli Oldu