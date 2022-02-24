Tek katlı ev yandı - Son Dakika
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Tek katlı ev yandı

24.02.2022 11:59
Tek katlı ev yandı

ESKİŞEHİR'de Hakime Güzel'in yalnız yaşadığı tek katlı ev, sobadan çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

ESKİŞEHİR'de Hakime Güzel'in yalnız yaşadığı tek katlı ev, sobadan çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Odunpazarı ilçesinin kırsal Karahüyük Mahallesi'nde Hakime Güzel, tek başına kaldığı kerpiç evinde sobayı yaktıktan sonra dışarı çıktı. Sobanın alt kapağından sıçrayan közün halıyı tutuşturması sonucu evde yangın çıktı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında ev ile içerisindeki eşyalar kullanılmaz hale geldi. Evsiz kalan Hakime Güzel ise mahalledeki oğlu Habip Güzel'in evine yerleşti. Mahalleli, Güzel'e eşya yardımı yaptı.


Tek katlı ev yandı
Tek katlı ev yandı
YORUMLAR
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Uyarı işareti konulmayan çukur tehlike saçıyor Uyarı işareti konulmayan çukur tehlike saçıyor Sobadan sıçrayan köz kerpiç evde yangın çıkarttı Sobadan sıçrayan köz kerpiç evde yangın çıkarttı

Odunpazarı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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