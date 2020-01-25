Tek katlı ev yangında küle döndü - Son Dakika
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Tek katlı ev yangında küle döndü

6 saat önce

Tek katlı ev yangında küle döndüİZMİT'te, Hüseyin Balbay'a ait tek katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Tek katlı ev yangında küle döndü

İZMİT'te, Hüseyin Balbay'a ait tek katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

yanfın, saat 19.00 sıralarında Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi İbrahim Karakurt Caddesi'ndeki Hüseyin Balbay'a ait tek katlı evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle evin salonunda çıkan yangın, kısa sürede evin tamamına yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını diğer binalara sıçramadan söndürdü. Yangında tek katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Tek katlı ev yangında küle döndü

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 10:02 Kaynak: DHA
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