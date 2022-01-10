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Tek katlı ev, yangında küle döndü - Son Dakika

Tek katlı ev, yangında küle döndü

10.01.2022 00:29
Tek katlı ev, yangında küle döndü

ADANA'da tek katlı ev, elektrik kontağından çıkan yangında küle döndü.

ADANA'da tek katlı ev, elektrik kontağından çıkan yangında küle döndü. Evde yaşayan anne ve iki oğlunun yangın sırasında il dışında olduğu, herhangi bir kişinin yaralanmadığı öğrenildi.

Yangın, saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde Rabia Ç. ve iki oğlunun yaşadığı evde çıktı. Evden alevlerin yükseldiğini gören Rabia Ç.'nin komşuları, durumu itfaiyeye bildirdi. Hızla tüm evi saran alevler, çevrede korkuya neden oldu. Alev topuna dönen eve 3 arazöz ve iki su tankeriyle müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin bitişikteki evlere sıçramadan yarım saatte yangını söndürdü. Yangın sırasında Rabia Ç. ve oğullarının il dışında olduğu ve herhangi bir kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Çevredeki vatandaşlara korku yaşatan yangının, ilk incelemelere göre elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.


Tek katlı ev, yangında küle döndü
Tek katlı ev, yangında küle döndü
Tek katlı ev, yangında küle döndü
Tek katlı ev, yangında küle döndü
Tek katlı ev, yangında küle döndü
Tek katlı ev, yangında küle döndü
Tek katlı ev, yangında küle döndü
Tek katlı ev, yangında küle döndü
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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İstiklal Mahallesi, Seyhan, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tek katlı ev, yangında küle döndü - Son Dakika


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