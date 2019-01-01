Son Dakika Haberleri: Tek Katlı Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Tek Katlı Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

25 dakika önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki tek katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tek Katlı Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi, System.String[]
MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki tek katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında, evde büyük çaplı hasar oluştu.

İstasyonaltı Mahallesi Kale Sokak 18 numarada, Şevki Fidan (51) ve 6 kişilik ailesinin kiracı olarak oturduğu tek katlı müstakil evde, bugün saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Komşuların ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, 3 araçla yangına müdahale etti. Olayı haber alıp eve gelen Şevki Fidan'ın kızı Yeliz Fidan (22), sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri, Yeliz Fidan'ı sakinleştirdi. İtfaiye ekipleri ise yaptığı çalışmayla alevleri söndürdü. Yangında, evde büyük çaplı hasar oluştu.

Yanan evde kiracı olarak oturan Şevki Fidan, "Buraya yeni taşındık. Sokaklardan hurda toplayarak geçimimizi sağlıyoruz. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Ev tamamen yandı. Bizim de ciğerimiz yandı" dedi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

- Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:20 Kaynak: DHA

İtfaiye, Turgutlu, Manisa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ev Alev Alev Yandı, İtfaiye Yolda Kaldı Büyükada'yı Alevler Sardı: 9 At Telef Oldu!

Taksim'de Yürüyen İki Genç Kıza Yaklaşan Tacizcileri Güven Timleri Engelledi! O Anlar Kamerada Yarım Saatte İki Kez Alkollü Yakalanan Sürücüye 6 Bin 560 TL Ceza Kesildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 17:45:51. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tek Katlı Ev Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]