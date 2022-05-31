TEK KATLI EVDE 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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TEK KATLI EVDE 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

31.05.2022 17:37

VAN'ın Tuşba ilçesinde polisin bir eve yaptığı baskında, Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.

VAN'ın Tuşba ilçesinde polisin bir eve yaptığı baskında, Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi'nde tek katlı evde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler, Afganistan uyruklu 3'ü çocuk, 1'i kadın, 13 kaçak göçmeni yakaladı. Organizatör olduğu tespit edilen İ.T ve S.S. de gözaltına alındı. Günlerce aç ve susuz kalan ve bitkin oldukları gözlenen kaçaklar, emniyete götürüldü.

Kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.

TEK KATLI EVDE 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
TEK KATLI EVDE 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
TEK KATLI EVDE 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
TEK KATLI EVDE 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
TEK KATLI EVDE 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
TEK KATLI EVDE 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
TEK KATLI EVDE 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
TEK KATLI EVDE 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
TEK KATLI EVDE 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TEK KATLI EVDE 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEK KATLI EVDE 13 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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