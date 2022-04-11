TEK KATLI EVDE BALIK İSTİFİ 35 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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TEK KATLI EVDE BALIK İSTİFİ 35 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

11.04.2022 13:35

VAN'da, tek katlı ve arka tarafına ek kapı girişi olan evde, balık istifi 35 Afgan kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör ise gözaltına alındı.

VAN'da, tek katlı ve arka tarafına ek kapı girişi olan evde, balık istifi 35 Afgan kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör ise gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesi Kevenli Mahallesi'ndeki tek katlı evde kaçak göçmenler olduğu ihbarı aldı. Özel Harekat ve Göçmen Kaçakçılığı Şubesi ekipleri, 1+1 evde balık istifi kalan Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmeni yakaladı. Ayrıca organizatör olduğu tespit edilen 1 şüpheli de gözaltına alındı. Aç ve susuz kaldıkları belirtilen göçmenler, emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından göçmenlerin Geri Gönderme Merkezi'ne gönderileceği belirtildi. Kaçak göçmenler için evin arka tarafına gizli ek kapı girişi yapıldığı da öğrenildi.

TEK KATLI EVDE BALIK İSTİFİ 35 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
TEK KATLI EVDE BALIK İSTİFİ 35 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
TEK KATLI EVDE BALIK İSTİFİ 35 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
TEK KATLI EVDE BALIK İSTİFİ 35 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
TEK KATLI EVDE BALIK İSTİFİ 35 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
TEK KATLI EVDE BALIK İSTİFİ 35 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
TEK KATLI EVDE BALIK İSTİFİ 35 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
TEK KATLI EVDE BALIK İSTİFİ 35 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
TEK KATLI EVDE BALIK İSTİFİ 35 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
TEK KATLI EVDE BALIK İSTİFİ 35 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
TEK KATLI EVDE BALIK İSTİFİ 35 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
TEK KATLI EVDE BALIK İSTİFİ 35 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
TEK KATLI EVDE BALIK İSTİFİ 35 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
TEK KATLI EVDE BALIK İSTİFİ 35 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

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Emniyet Müdürlüğü, İpekyolu, Göçmen, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TEK KATLI EVDE BALIK İSTİFİ 35 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TEK KATLI EVDE BALIK İSTİFİ 35 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika
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