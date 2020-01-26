Tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangının çıktığı esnada evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.



Olay, gece saatlerinde Pamukova ilçesi Çardak Mahallesi'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle üzerindeki Mustafa U.'ya ait tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin evden çıkan dumanları fark etmesi üzerine olay itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan ekiplerce yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.



Öte yandan, yangın esnasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Evde maddi hasara yol açan yangınla ilgili ekipler inceleme başlattı. - SAKARYA