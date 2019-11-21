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Tek katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu

6 saat önce

Tek katlı evde çıkan yangın paniğe neden olduKOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Tek katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1793 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan tek katlı evde henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları fark eden bir evdeki aile, panikle dışarı çıktı. Ailenin yardımına koşan çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine intikal eden ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kosa süre sonra kontrol altona alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, evde büyük ölçüde maddi hasar oluştu. Ekipler yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Tek katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu

İtfaiye, Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:15 Kaynak: İHA
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