Son Dakika Haberleri: Tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Bayındır Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Ekipler, evin yatak odasında 51 yaşındaki Mustafa Ak'ın cansız bedenine ulaştı.

Cenaze, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, yangının, oturma odası üzerindeki koltukta unutulan sigara izmaritinden çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Beyşehir, Jandarma, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 06:45 Kaynak: AA
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