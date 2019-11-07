Tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Bayındır Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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