Son Dakika Haberleri: Tek Katlı Evde Çıkan Yangında Engelli Vatandaş Hayatını Kaybetti

Tek Katlı Evde Çıkan Yangında Engelli Vatandaş Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında kas hastası engelli vatandaş dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Tek Katlı Evde Çıkan Yangında Engelli Vatandaş Hayatını Kaybetti, System.String[]
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında kas hastası engelli vatandaş dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, Taraklı ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saat 06.30 sıralarında 8 kişinin kaldığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Komşuların müdahale ettiği yangında olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Taraklı Grup amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında kas hastası olduğu öğrenilen bedensel engelli 44 yaşındaki Turgay Çamdibi dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince Taraklı Devlet Hastanesine kaldırılan Çamdibi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri, yangın çıkan evde incelemelerde bulunurken konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Sakarya, Taraklı, 3. Sayfa
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