Son Dakika Haberleri: Tek katlı evde yangın
Son Dakika 3. Sayfa Tek katlı evde yangın - Son Dakika

Tek katlı evde yangın

7 saat önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tek katlı bir evde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tek katlı evde yangın, System.String[]

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tek katlı bir evde meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.


Büyükkarıştıran beldesi Küçükkarıştıran Mahallesi'nde Mehmet Soydan'a ait tek katlı kerpiç evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın hızla büyürken yangını gören vatandaşlar durumu Lüleburgaz İtfaiyesi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeninin elektrik kontağı kaynaklı olduğu üzerinde durulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yavru köpekleri çuvala koyup, lağım çukuruna attılar
94 yaşındaki Ahmet Topkaya sendikalı oldu Karabük'te kızlarını görmeye gelen aile kaza yaptı: 4 kişi hayatını kaybetti Belediye hoparlöründen öldüğü ilanını duyan esnaf hayatının şokunu yaşadı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 19:31:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tek katlı evde yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]