Tek katlı evde yangın paniği - Son Dakika

Tek katlı evde yangın paniği

22.12.2020 23:55
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MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu söndürüldü. Ev sahibi Nihat Adsoy ve oğlu Nurullah Adsoy'un gözyaşları içinde izlediği söndürme çalışmalarının ardından ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Albayrak Mahallesi Sabır Sokak'ta bulunan Nihat Adsoy'a ait evde çıktı. Evde kimsenin sulunmadığı sırada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını farkeden vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri,  yoğun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alırken ev kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde olmayan Nihat Adsoy ve oğlu Nurullah Adsoy olay yerine geldiklerinde yanan evlerini gözyaşları içinde izledi.

'ZATEN FAKİRİZ, ZATEN YOK'Yangından dolayı derin üzüntü yaşadığını belirten Nihat Adsoy, "Oğlumu arkadaşları aradı. Biz çalışıyorduk, hemen apar topar eve geldik. Her şey yanmış, şok içindeyim. Bir hafta önce mutfak dolaplarını yeni yaptırmıştık. Ne diyeceğimi bilemiyorum, böyle bir şey olabilir mi? Zaten fakiriz, zaten yok, zaten zor bela geçiniyoruz, bu nasıl kader" diye konuştu. Yangının çıkış mnedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Tek katlı evde yangın paniği
Tek katlı evde yangın paniği
Tek katlı evde yangın paniği
Tek katlı evde yangın paniği
Tek katlı evde yangın paniği
Tek katlı evde yangın paniği
Tek katlı evde yangın paniği
Tek katlı evde yangın paniği

Turgutlu, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tek katlı evde yangın paniği - Son Dakika


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