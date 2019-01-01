Son Dakika Haberleri: Tek Katlı Evler Kardan Kayboldu

Tek Katlı Evler Kardan Kayboldu

1 saat önce

Tek katlı evler kardan kayboldu Bitlis'te 200 köy yolu ulaşıma kapandıBİTLİS - Bitlis'te günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 200 köy yolu ulaşıma kapanırken, tek katlı evler ise kara gömüldü.

Tek katlı evler kardan kayboldu
Bitlis'te 200 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis'te günlerdir etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 200 köy yolu ulaşıma kapanırken, tek katlı evler ise kara gömüldü.
Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. 200 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı. Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar alınlığının şehir merkezinde 1 metre, yük kesimlerde ise 1,5 metre olduğu bildirildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle İl Özel İdaresi, Bitlis Belediyesi ve Karayolları ekipleri de karla mücadele çalışmalarına devam aralıksız devam ediyor.
Kış mevsiminin çetin geçtiği ve Türkiye'de en fazla kar yağışı alan illerin başından gelen Bitlis'te, günlerdir devam eden yoğun kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışının yoğun yaşandığı Bitlis merkeze bağlı Hüsrevpaşa Mahallesi'ndeki tek katlı evlerle arabalar kar altında kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:08 Kaynak: İHA

Bitlis, Kar, 3. Sayfa, Güncel
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