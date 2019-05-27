Son Dakika Haberleri: Tek katlı metruk yapıda çıkan korkuttu

Tek katlı metruk yapıda çıkan korkuttu

6 saat önce

Kırıkkale'de tek katlı metruk yapıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tek katlı metruk yapıda çıkan korkuttu, System.String[]
Kırıkkale'de tek katlı metruk yapıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, gece saat 01.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Lefkoşa Caddesinde meydana geldi. Uzun süredir boş olan tek katlı kullanılmayan 2 odalı bir yapıda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dışarı çıkan alevler park halindeki minibüsü de etkiledi. Dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevreye ve park halindeki minibüse de sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Daha sonra soğutma işlemi yapıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - KIRIKKALE
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:09 Kaynak: İHA
Bağlarbaşı, İtfaiye, Kırıkkale, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Atlamak İçin Çıktığı Köprülü Kavşaktan Kurtarılan Adam Koşarak Kaçtı İstanbul Fikirtepe'de Çıkan Yangın 3 Binaya Sıçradı: 2 Ölü, 4 Yaralı Düzce'de Yolcu Otobüsü Traktörle Çarpıştı: 1 Ölü, 12 Yaralı İstanbul'da İftar Saatinde Kafeye Kurşun Yağdırıp Kaçtı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 09:17:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tek katlı metruk yapıda çıkan korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]