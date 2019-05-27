Tek katlı metruk yapıda çıkan korkuttu
6 saat önce
Kırıkkale'de tek katlı metruk yapıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırıkkale
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:09 Kaynak: İHA
'de tek katlı metruk yapıda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, gece saat 01.30 sıralarında Bağlarbaşı
Mahallesi Lefkoşa Caddesinde meydana geldi. Uzun süredir boş olan tek katlı kullanılmayan 2 odalı bir yapıda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dışarı çıkan alevler park halindeki minibüsü de etkiledi. Dumanları gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevreye ve park halindeki minibüse de sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Daha sonra soğutma işlemi yapıldı. Polis
olayla ilgili inceleme başlattı. - KIRIKKALE
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