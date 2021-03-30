Tek katlı müstakil evde yangın - Son Dakika

MANİSA'nın Salihli ilçesinde tek katlı müstakil ev, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında büyük hasar gördü.

Kırveli Mahallesi Sümer Caddesi üzerindeki Raşide Ceylan'a ait tek katlı müstakil evde, saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangında can kaybı olmazken, tek katlı evde hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.