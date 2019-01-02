Son Dakika Haberleri: Tek Kaybettiren Bes Fonu

Tek Kaybettiren Bes Fonu

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün tek kaybettireni yüzde 0,40 ile "Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün tek kaybettireni yüzde 0,40 ile "Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF" oldu.


BES fonları içinde günün tek kaybettiren fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF 0,017345 -0,40
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:00 Kaynak: AA

Ekonomi
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