Tek Kaybettiren Bes Fonu
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün tek kaybettireni yüzde 0,40 ile "Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün tek kaybettireni yüzde 0,40 ile "Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün tek kaybettiren fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Vakıf Em. ve Hay. İki. K.B.A. Gr. EYF
|0,017345
|-0,40
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:00 Kaynak: AA
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